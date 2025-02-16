Ученые назвали неожиданное свойство антидепрессантов

Антидепрессанты, назначаемые врачами для борьбы с психическими расстройствами, могут помочь в защите от сепсиса и серьезных инфекций. К такому выводу пришли ученые американского Института Солка.
«Специалисты изучили мышей с бактериальными инфекциями, разделив их на две группы. Одна получала антидепрессанты, а другая нет. Результаты показали, что мыши, получившие препараты для лечения депрессии, были защищены от сепсиса, повреждения органов инфекциями и смерти», — изучили исследования ученых журналисты Ридуса.
Сообщается, что ученые измерили количество бактерий в каждой группе мышей через восемь часов после того, как они были заражены инфекцией. Мыши, которым дали антидепрессанты, имели меньше бактерий, что свидетельствует о более легкой форме заболевания. Это подтвердило, что антидепрессанты обладают антимикробным действием, которое ограничивает рост бактерий, делятся выводами ученые.
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