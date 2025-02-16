Ученые назвали неожиданное свойство антидепрессантов

Институт Солка: антидепрессанты могут защитить от сепсиса и инфекций
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Чтобы раскрыть свойства антидепрессантов, ученые изучили мышей с бактериальными инфекциями
Чтобы раскрыть свойства антидепрессантов, ученые изучили мышей с бактериальными инфекциями Фото:

Антидепрессанты, назначаемые врачами для борьбы с психическими расстройствами, могут помочь в защите от сепсиса и серьезных инфекций. К такому выводу пришли ученые американского Института Солка. 

«Специалисты изучили мышей с бактериальными инфекциями, разделив их на две группы. Одна получала антидепрессанты, а другая нет. Результаты показали, что мыши, получившие препараты для лечения депрессии, были защищены от сепсиса, повреждения органов инфекциями и смерти», — изучили исследования ученых журналисты Ридуса. 

Сообщается, что ученые измерили количество бактерий в каждой группе мышей через восемь часов после того, как они были заражены инфекцией. Мыши, которым дали антидепрессанты, имели меньше бактерий, что свидетельствует о более легкой форме заболевания. Это подтвердило, что антидепрессанты обладают антимикробным действием, которое ограничивает рост бактерий, делятся выводами ученые. 

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Антидепрессанты, назначаемые врачами для борьбы с психическими расстройствами, могут помочь в защите от сепсиса и серьезных инфекций. К такому выводу пришли ученые американского Института Солка.  «Специалисты изучили мышей с бактериальными инфекциями, разделив их на две группы. Одна получала антидепрессанты, а другая нет. Результаты показали, что мыши, получившие препараты для лечения депрессии, были защищены от сепсиса, повреждения органов инфекциями и смерти», — изучили исследования ученых журналисты Ридуса.  Сообщается, что ученые измерили количество бактерий в каждой группе мышей через восемь часов после того, как они были заражены инфекцией. Мыши, которым дали антидепрессанты, имели меньше бактерий, что свидетельствует о более легкой форме заболевания. Это подтвердило, что антидепрессанты обладают антимикробным действием, которое ограничивает рост бактерий, делятся выводами ученые. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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