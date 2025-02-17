Стало известно о хитром плане Европы по подготовке Украины перед переговорами

FT: Европа планирует укрепить переговорную позицию Украины
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Европа планирует укрепить переговорные позиции Украины, чтобы страна могла противостоять США и РФ
Европа планирует укрепить переговорные позиции Украины, чтобы страна могла противостоять США и РФ Фото:

На запланированном 17 февраля чрезвычайном саммите в Париже лидеры европейских стран рассмотрят стратегии повышения безопасности региона без прямого участия США, а также обсудят меры по поддержке Украины и усилению ее позиций в переговорах, чтобы страна могла сказать «нет» Штатам и России. Об этом сообщили западные чиновники. 

«Это безумие, как быстро все это движется. Все, что [Европа] должна сделать, это дать Украине как можно больше, чтобы она могла сказать „нет“ вещам, которые ей навязывают [США и Россия]», — заявил иностранный чиновник для Financial Times. Отмечается, что на саммит приедут представители Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Польши, Италии, Испании, а также лидеры Евросоюза и НАТО.

Ранее генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек сообщил, что на предстоящих переговорах по разрешению украинского конфликта определенные круги Европы и США могут давить на Россию. Однако он надеется, что в скором времени в Киеве сформируется устойчивый мир. 

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На запланированном 17 февраля чрезвычайном саммите в Париже лидеры европейских стран рассмотрят стратегии повышения безопасности региона без прямого участия США, а также обсудят меры по поддержке Украины и усилению ее позиций в переговорах, чтобы страна могла сказать «нет» Штатам и России. Об этом сообщили западные чиновники.  «Это безумие, как быстро все это движется. Все, что [Европа] должна сделать, это дать Украине как можно больше, чтобы она могла сказать „нет“ вещам, которые ей навязывают [США и Россия]», — заявил иностранный чиновник для Financial Times. Отмечается, что на саммит приедут представители Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Польши, Италии, Испании, а также лидеры Евросоюза и НАТО. Ранее генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек сообщил, что на предстоящих переговорах по разрешению украинского конфликта определенные круги Европы и США могут давить на Россию. Однако он надеется, что в скором времени в Киеве сформируется устойчивый мир. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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