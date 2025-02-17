В Турции заявили, что на Россию окажут давление в переговорах по Украине

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Разговор Трампа и Путина не является полным решением украинского конфликта
Разговор Трампа и Путина не является полным решением украинского конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

На предстоящих переговорах по разрешению украинского конфликта ожидается, что определенные круги в США и Европе будут оказывать давление на Россию. Об этом сообщил генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.

«Не стоит воспринимать телефонные переговоры двух мировых лидеров [США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина] как решение всех вопросов по Украине. Будет сделано все, чтобы оказать давление на Россию в предстоящем переговорном процессе», — заявил Перинчек. Его слова передает РИА Новости. 

Политик надеется на формирование устойчивого мира в регионе в ближайшее время. Догу Перинчек также выразил мнение, что включение таких стран, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, в переговорный процесс будет способствовать стабилизации ситуации на Украине и поможет сформировать основу для нового миропорядка.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он длился примерно полтора часа. В ходе этой беседы лидеры стран обсудили ряд важных тем, среди которых было урегулирование ситуации на Украине и обстановка на Ближнем Востоке. Отмечается, что диалог проходил в конструктивной и дружелюбной обстановке.

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На предстоящих переговорах по разрешению украинского конфликта ожидается, что определенные круги в США и Европе будут оказывать давление на Россию. Об этом сообщил генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек. «Не стоит воспринимать телефонные переговоры двух мировых лидеров [США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина] как решение всех вопросов по Украине. Будет сделано все, чтобы оказать давление на Россию в предстоящем переговорном процессе», — заявил Перинчек. Его слова передает РИА Новости.  Политик надеется на формирование устойчивого мира в регионе в ближайшее время. Догу Перинчек также выразил мнение, что включение таких стран, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, в переговорный процесс будет способствовать стабилизации ситуации на Украине и поможет сформировать основу для нового миропорядка. Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он длился примерно полтора часа. В ходе этой беседы лидеры стран обсудили ряд важных тем, среди которых было урегулирование ситуации на Украине и обстановка на Ближнем Востоке. Отмечается, что диалог проходил в конструктивной и дружелюбной обстановке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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