Панкратов-Черный объяснил отношение Пугачевой и Галкина* к России

Панкратов-Черный назвал «гнилыми» Пугачеву и Галкина*
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Панкратов-Черный осудил Галкина* и Пугачеву за их высказывания против СВО
Панкратов-Черный осудил Галкина* и Пугачеву за их высказывания против СВО Фото:
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Народный артист Российской Федерации Александр Панкратов-Черный открыто выразил свое негодование в отношении российских знаменитостей, которые покинули страну и критикуют ее Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Мужчина назвал их поведение предательским, охарактеризовав самих артистов «гнилыми».

«Гнилые люди, кто так себя ведет по отношению к стране. Как не стыдно», — заявил Панкратов-Черный. Его слова передает aif.ru.

Актер подчеркнул, что его поразило поведение Аллы Пугачевой после начала СВО. Панкратов-Черный считает недопустимым критику России со стороны эмигрировавших артистов, особенно учитывая их статус и влияние на общественное мнение.

В дополнение к своим заявлениям, Панкратов-Черный поделился своим опытом посещения Донбасса и встречами с местными жителями, что, по его словам, только укрепило его патриотические убеждения. Он акцентировал внимание на важности поддержки своей страны и народа, особенно в сложные времена.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули территорию России после начала проведения СВО. Артистка назвала россиян «холопами и рабами» и заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться» в РФ.

Не так давно соседи Пугачевой призвали взорвать частный дом звездной пары в подмосковной деревне Грязь. Снос замка эстрадной певицы оценили в 40 миллионов рублей.

*Максим Галкин внесен Министерством юстиции в реестр иноагентов

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Народный артист Российской Федерации Александр Панкратов-Черный открыто выразил свое негодование в отношении российских знаменитостей, которые покинули страну и критикуют ее Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Мужчина назвал их поведение предательским, охарактеризовав самих артистов «гнилыми». «Гнилые люди, кто так себя ведет по отношению к стране. Как не стыдно», — заявил Панкратов-Черный. Его слова передает aif.ru. Актер подчеркнул, что его поразило поведение Аллы Пугачевой после начала СВО. Панкратов-Черный считает недопустимым критику России со стороны эмигрировавших артистов, особенно учитывая их статус и влияние на общественное мнение. В дополнение к своим заявлениям, Панкратов-Черный поделился своим опытом посещения Донбасса и встречами с местными жителями, что, по его словам, только укрепило его патриотические убеждения. Он акцентировал внимание на важности поддержки своей страны и народа, особенно в сложные времена. Алла Пугачева и Максим Галкин покинули территорию России после начала проведения СВО. Артистка назвала россиян «холопами и рабами» и заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться» в РФ. Не так давно соседи Пугачевой призвали взорвать частный дом звездной пары в подмосковной деревне Грязь. Снос замка эстрадной певицы оценили в 40 миллионов рублей. *Максим Галкин внесен Министерством юстиции в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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