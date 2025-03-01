Синоптик рассказал об антирекорде в Москве за 50 лет

В феврале Москва столкнулась с антирекордом по минимальному количеству снега за последние 54 года. Об этом заявил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, отметив, что в течение первых восьми дней месяца в столице вовсе не было снега.
«Впервые в метеорологической истории Москвы в течение первых 8 дней месяца не было снежного покрова. А по максимальной высоте снежного покрова, которая составила всего 5 см (20 февраля), этот февраль становится самым малоснежным за последние, как минимум 54 года», — заявил Леус в своем telegram-канале. Кроме того, он подчеркнул, что февраль 2025 года в Москве стал самым холодным месяцем за всю зиму, средняя температура была на уровне -4,8 градусов Цельсия. Осадков в этом месяце также выпало крайне мало, всего — 6 мм, что составляет 14% от нормы. Поэтому февраль можно с уверенностью назвать самым сухим месяцем в 21 веке. Последний раз такой низкий уровень осадков наблюдался в 1984 году, отметил синоптик.
По его словам, март также ожидается сухим, с осадками на 10-20% ниже нормы. Большая часть мартовских осадков выпадет в первую декаду, а снежный покров сойдет почти на месяц раньше середины середины сроков. Температура в марте прогнозируется на 2-4 градуса выше нормы, а метеорологическая весна начнется раньше 21 марта.
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