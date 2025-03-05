Петербуржец не заплатил штраф за перевозку десяти тысяч евро в Испанию

Пожилой петербуржец, отправляясь на отдых в Испанию, «забыл» задекларировать десять тысяч евро наличными. При прохождении таможенного контроля в аэропорту он получил штраф, однако отказался его оплачивать. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«У 71-летнего петербуржца, в 2023 году летевшего в город Малага через Стамбул, случился незапланированный досмотр, когда он проходил по „зеленому“ коридору. В своем багаже он перевозил более десять тысяч евро наличными, что по текущему курсу Центробанка России превышает один миллион рублей. Денежные средства он не задекларировал», — пишет АН «Оперативное прикрытие».
Административный протокол был составлен сразу на месте, однако арест на денежные средства не накладывался. Пенсионеру было назначено наказание в виде штрафа, размер которого оказался относительно небольшим по сравнению с перевозящей суммой. Несмотря на это, мужчина добровольно штраф оплачивать не стал.
Материалы были переданы в службу судебных приставов Санкт-Петербурга для принудительного взыскания. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях неуплаты. Однако пенсионер снова проигнорировал требования. Приставы списали деньги с одного из банковских счетов должника, штраф был полностью погашен.
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