05 марта 2025
04 марта 2025

Петербуржец не заплатил штраф за перевозку десяти тысяч евро в Испанию

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер добровольно не стал оплачивать штраф
Пенсионер добровольно не стал оплачивать штраф Фото:

Пожилой петербуржец, отправляясь на отдых в Испанию, «забыл» задекларировать десять тысяч евро наличными. При прохождении таможенного контроля в аэропорту он получил штраф, однако отказался его оплачивать. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«У 71-летнего петербуржца, в 2023 году летевшего в город Малага через Стамбул, случился незапланированный досмотр, когда он проходил по „зеленому“ коридору. В своем багаже он перевозил более десять тысяч евро наличными, что по текущему курсу Центробанка России превышает один миллион рублей. Денежные средства он не задекларировал», — пишет АН «Оперативное прикрытие». 

Административный протокол был составлен сразу на месте, однако арест на денежные средства не накладывался. Пенсионеру было назначено наказание в виде штрафа, размер которого оказался относительно небольшим по сравнению с перевозящей суммой. Несмотря на это, мужчина добровольно штраф оплачивать не стал.

Материалы были переданы в службу судебных приставов Санкт-Петербурга для принудительного взыскания. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях неуплаты. Однако пенсионер снова проигнорировал требования. Приставы списали деньги с одного из банковских счетов должника, штраф был полностью погашен.

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Пожилой петербуржец, отправляясь на отдых в Испанию, «забыл» задекларировать десять тысяч евро наличными. При прохождении таможенного контроля в аэропорту он получил штраф, однако отказался его оплачивать. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «У 71-летнего петербуржца, в 2023 году летевшего в город Малага через Стамбул, случился незапланированный досмотр, когда он проходил по „зеленому“ коридору. В своем багаже он перевозил более десять тысяч евро наличными, что по текущему курсу Центробанка России превышает один миллион рублей. Денежные средства он не задекларировал», — пишет АН «Оперативное прикрытие».  Административный протокол был составлен сразу на месте, однако арест на денежные средства не накладывался. Пенсионеру было назначено наказание в виде штрафа, размер которого оказался относительно небольшим по сравнению с перевозящей суммой. Несмотря на это, мужчина добровольно штраф оплачивать не стал. Материалы были переданы в службу судебных приставов Санкт-Петербурга для принудительного взыскания. Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о последствиях неуплаты. Однако пенсионер снова проигнорировал требования. Приставы списали деньги с одного из банковских счетов должника, штраф был полностью погашен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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