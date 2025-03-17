Уголовная ответственность за несообщение в военкомат информации о переезде не требуется, а текущие штрафы в размере до 20 тысяч рублей являются адекватной мерой. Так свое мнение о повышении ответственности выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.
«[Иначе] что у нас получится? За границу люди будут переезжать, не должно быть тут все по максимуму. Я полагаю, что административными мерами надо ограничиться, и хватит того. Основная масса все-таки людей законопослушных <…> и будет исполнять закон. А те, кто будет полагать, что закон не надо исполнять, то для них и уголовная ответственность ведь не подействует, я повторяю, — они за границу уедут, и все», — рассказал он в интервью RTVI.
Правительство уже выразило поддержку законопроекту, предусматривающему повышение штрафов, но рекомендовало внести в него дополнительные изменения. Согласно пояснительной записке, в 2023 году примерно 18,3 тысячи человек были предупреждены за нарушения ведения учета, а свыше 28,7 тысяч получили штрафы, преимущественно за несообщение о смене места жительства.
Инициатива о введении штрафов до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде была внесена группой депутатов под руководством Андрея Картаполова и одобрена комитетом Госдумы по госстроительству. Законопроект направлен на изменение статьи 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, что уточняет обязанности граждан по воинскому учету и усиливает контроль за их перемещениями.
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