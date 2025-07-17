Bloomberg: Россия победила инфляцию

В июне 2025 года темпы роста цен в России значительно замедлились, что стало первым существенным признаком успешной борьбы с инфляцией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свежие данные Банка России.
«Месячный рост цен в России значительно замедлился. Это первый значимый признак того, что борьба центрального банка с инфляцией, возможно, выходит на новый уровень после длительного периода сверхжёсткой денежно-кредитной политики», — пишет Bloomberg.
Годовой уровень инфляции в России по-прежнему остается высоким — около 9%. Это существенно превышает целевой показатель Центробанка, который составляет 4%. Важно отметить, что месячный прирост цен в июне впервые за долгое время замедлился до уровня, сопоставимого с целями регулятора. Это говорит о том, что принимаемые меры начинают приносить заметные плоды.
Успех в борьбе с инфляцией может привести к пересмотру политики Банка России. По мнению аналитиков, если тенденция сохранится, регулятор может пойти на более раннее и, возможно, более значительное снижение ключевой ставки, чем ожидалось ранее.
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