Bloomberg: Россия победила инфляцию

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Возможно, более значительное снижение ключевой ставки, чем ожидалось ранее
Возможно, более значительное снижение ключевой ставки, чем ожидалось ранее Фото:

В июне 2025 года темпы роста цен в России значительно замедлились, что стало первым существенным признаком успешной борьбы с инфляцией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свежие данные Банка России.

«Месячный рост цен в России значительно замедлился. Это первый значимый признак того, что борьба центрального банка с инфляцией, возможно, выходит на новый уровень после длительного периода сверхжёсткой денежно-кредитной политики», — пишет Bloomberg.

Годовой уровень инфляции в России по-прежнему остается высоким — около 9%. Это существенно превышает целевой показатель Центробанка, который составляет 4%. Важно отметить, что месячный прирост цен в июне впервые за долгое время замедлился до уровня, сопоставимого с целями регулятора. Это говорит о том, что принимаемые меры начинают приносить заметные плоды.

Успех в борьбе с инфляцией может привести к пересмотру политики Банка России. По мнению аналитиков, если тенденция сохранится, регулятор может пойти на более раннее и, возможно, более значительное снижение ключевой ставки, чем ожидалось ранее.

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В июне 2025 года темпы роста цен в России значительно замедлились, что стало первым существенным признаком успешной борьбы с инфляцией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свежие данные Банка России. «Месячный рост цен в России значительно замедлился. Это первый значимый признак того, что борьба центрального банка с инфляцией, возможно, выходит на новый уровень после длительного периода сверхжёсткой денежно-кредитной политики», — пишет Bloomberg. Годовой уровень инфляции в России по-прежнему остается высоким — около 9%. Это существенно превышает целевой показатель Центробанка, который составляет 4%. Важно отметить, что месячный прирост цен в июне впервые за долгое время замедлился до уровня, сопоставимого с целями регулятора. Это говорит о том, что принимаемые меры начинают приносить заметные плоды. Успех в борьбе с инфляцией может привести к пересмотру политики Банка России. По мнению аналитиков, если тенденция сохранится, регулятор может пойти на более раннее и, возможно, более значительное снижение ключевой ставки, чем ожидалось ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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