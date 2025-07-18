Инфляция сбавляет обороты: в кабмине заговорили о показателе меньше 7%

Министерство экономического развития оставило без изменений прогноз инфляции на 2025 год, ожидая, что ее уровень составит 7,6%. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания заместителя председателя правительства Александра Новака по ситуации в экономике.
«Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%», — сообщила пресс-служба на своем сайте. Там отметили, что при сохранении текущих тенденций показатель может быть ниже 7%.
По данным министерства, в январе-мае 2025 года ВВП вырос на 1,5%, а инвестиции в первом квартале увеличились на 8,7%. Рост отмечается в обрабатывающей промышленности и других секторах экономики по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметное увеличение продемонстрировали машиностроение и общественное питание.
Строительство выросло на 5,5%, химическая промышленность — на 3,5%. Эти результаты достигнуты при рекордно низкой безработице — 2,3% за январь — май 2025 года. Также фиксируется укрепление рубля и снижение инфляции: с 9,9% в мае до 9,4% в июне и до 9,34% по состоянию на 14 июля в годовом выражении.
Годовая инфляция в России на 7 июля составляла 9,45%, увеличившись по сравнению с предыдущей неделей. Это связывали с ростом тарифов ЖКХ и подорожанием отдельных продуктов.
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