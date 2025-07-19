Соседов назвал имена самых богатых звезд России

О заработках российских звезд ходят легенды. Ни для кого не секрет, что гонорары многих из них составляют миллионы рублей. О тех, кто входит в число самых богатых российских артистов, URA.RU рассказал музыкальный критик Сергей Соседов.
«У нас много гастролеров, которые хорошо зарабатывают, — говорит Сергей. — Это и Лепс, и Киркоров, и Стас Михайлов. А еще SHAMAN, Басков, Лазарев, Агутин, Билан, группа „Уматурман“… У женщин — Гагарина, Долина, Ваенга. Кадышева, конечно. У нее успех какой сейчас! Все говорят, что это ее новый успех. А мне кажется, что у Надежды всегда был успех. Аллегрова раньше прилично зарабатывала. Но сейчас у нее какой-то перерыв, она не гастролирует…»
Владимир Березин на фестивале «Славянский Базар в Витебске» назвал Юрия Антонова самым богатым артистом. Соседов с этим не совсем согласен. Мол, сейчас, как и Аллегрова, Антонов выступает не так часто.
«Юрий Антонов и тогда зарабатывал, слава богу, прилично, — говорит Соседов. — Сколько у него было концертов! Но сейчас он уже мало выступает: Антонов в годах, возраст…»
При этом Соседов подчеркивает: артисты не только хорошо зарабатывают, но и прилично тратят. Песни, аранжировки, а также создание новых шоу обходятся им недешево.
«Это большая работа, серьезный труд, — объясняет Соседов. — Они зарабатывают и тратят, разумеется. Нельзя зарабатывать и не тратить. Если ты не тратишь, зачем ты зарабатываешь тогда? Это круговорот вечный! Ты зарабатываешь и тратишь!»
Соседов говорит, что сам назвать себя богатым человеком не может. По словам музыкального критика, его доход гораздо меньше, нежели, чем у звезд первой величины.
«Это естественно, что у меня нет таких денег, как у ведущих артистов, — объясняет Сергей. — Нет и быть не может! У них концерты, гастрольные туры, корпоративы, а как может заработать журналист и шоумен? Нам таких денег не платят и никогда не платили. Но главное, что мне хватает того, что у меня есть. Мне достаточно этого. Меня знают люди, меня ценят, любят — у меня много почитателей. Для меня это гораздо важнее, чем то, сколько у меня денег на карточке».
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