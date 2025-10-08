Raiffeisen настаивает на снятии санкций со своей «дочки»

RBI обратился к ЕС с просьбой снять санкции с Rasperia
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Raiffeisen просит ЕС снять санкции с компании Rasperia для получения акций Strabag
Raiffeisen просит ЕС снять санкции с компании Rasperia для получения акций Strabag Фото:

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) обратился к Европейскому союзу с просьбой отменить санкции против компании Rasperia Trading, что позволит банку получить пакет акций строительной компании Strabag. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы RBI Йохана Штробля.

Снятие санкций с Rasperia, находящейся под ограничениями с 2024 года, необходимо для завершения сделки по приобретению 24% акций Strabag. При этом российский суд ранее обязал дочерний Райффайзенбанк выплатить 2,4 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, передает РБК.

Как отмечает агентство, инициативу RBI поддерживает Австрия, однако некоторые страны ЕС выступают против, опасаясь создания прецедента. В Европейском союзе выражают concern, что такое решение может усилить позиции российских судов, принимающих решения о конфискации западных активов.

Ранее Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию и принять на баланс акции Strabag. RBI обжаловал решение, но апелляционный суд оставил его в силе. Банк продолжает переговоры о выходе с российского рынка.

Вопросы по санкциям и условиям сделок с активами иностранных компаний в России остаются актуальными с 2022 года, когда после приобретения активов «ФК Открытие» «Росгосстрах» вошел в группу ВТБ. Ранее Банк России уже выдвигал дополнительные требования к крупным сделкам, опасаясь их финансирования за счет кредитов и возможных рисков для финансовой устойчивости участников рынка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) обратился к Европейскому союзу с просьбой отменить санкции против компании Rasperia Trading, что позволит банку получить пакет акций строительной компании Strabag. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы RBI Йохана Штробля. Снятие санкций с Rasperia, находящейся под ограничениями с 2024 года, необходимо для завершения сделки по приобретению 24% акций Strabag. При этом российский суд ранее обязал дочерний Райффайзенбанк выплатить 2,4 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, передает РБК. Как отмечает агентство, инициативу RBI поддерживает Австрия, однако некоторые страны ЕС выступают против, опасаясь создания прецедента. В Европейском союзе выражают concern, что такое решение может усилить позиции российских судов, принимающих решения о конфискации западных активов. Ранее Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию и принять на баланс акции Strabag. RBI обжаловал решение, но апелляционный суд оставил его в силе. Банк продолжает переговоры о выходе с российского рынка. Вопросы по санкциям и условиям сделок с активами иностранных компаний в России остаются актуальными с 2022 года, когда после приобретения активов «ФК Открытие» «Росгосстрах» вошел в группу ВТБ. Ранее Банк России уже выдвигал дополнительные требования к крупным сделкам, опасаясь их финансирования за счет кредитов и возможных рисков для финансовой устойчивости участников рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...