Raiffeisen настаивает на снятии санкций со своей «дочки»

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) обратился к Европейскому союзу с просьбой отменить санкции против компании Rasperia Trading, что позволит банку получить пакет акций строительной компании Strabag. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы RBI Йохана Штробля.
Снятие санкций с Rasperia, находящейся под ограничениями с 2024 года, необходимо для завершения сделки по приобретению 24% акций Strabag. При этом российский суд ранее обязал дочерний Райффайзенбанк выплатить 2,4 млрд долларов в качестве компенсации ущерба, передает РБК.
Как отмечает агентство, инициативу RBI поддерживает Австрия, однако некоторые страны ЕС выступают против, опасаясь создания прецедента. В Европейском союзе выражают concern, что такое решение может усилить позиции российских судов, принимающих решения о конфискации западных активов.
Ранее Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить компенсацию и принять на баланс акции Strabag. RBI обжаловал решение, но апелляционный суд оставил его в силе. Банк продолжает переговоры о выходе с российского рынка.
Вопросы по санкциям и условиям сделок с активами иностранных компаний в России остаются актуальными с 2022 года, когда после приобретения активов «ФК Открытие» «Росгосстрах» вошел в группу ВТБ. Ранее Банк России уже выдвигал дополнительные требования к крупным сделкам, опасаясь их финансирования за счет кредитов и возможных рисков для финансовой устойчивости участников рынка.
