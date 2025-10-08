Автовладельцы могут не успеть растаможить китайские машины до повышения утильсбора

Российские автовладельцы столкнулись с риском многократного увеличения расходов на утильсбор из-за задержек с растаможкой автомобилей на границе с Китаем. Из-за пробок они могут не успеть ввезти машины до ноября, когда сбор вырастет в сотни раз.
«Сказать что мы в шоке, это ничего не сказать. Никто не предупреждал заранее, у нас двое маленьких детей, мы продали свой старый автомобиль и хотели ездить на новом. Что делать теперь просто не представляем», — рассказала Альбина, столкнувщаяся с проблемой для паблика «Осторожно, новости».
Семья из Иваново заказала китайский кроссовер Geely в сентябре, когда утильсбор составлял 3400 рублей. После планируемого повышения с 1 ноября им придется заплатить уже 750 тысяч рублей.
С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые правила расчета утилизационного сбора, которые приведут к резкому увеличению платежей за ввозимые автомобили, особенно с высокой мощностью двигателя. Такие меры уже приводили к снижению продаж и росту цен на рынке, а также вынуждали зарубежные компании, в том числе китайских автопроизводителей, пересматривать свое присутствие в стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.