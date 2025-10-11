Украина запустила ракеты по Белгородской области

Силы российской ПВО обнаружили и нейтрализовали украинские ракеты над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также, Гладков проинформировал о пожаре на свалке в результате вражеской атаке. Повреждения получили две машины и ряд строений. В настоящий момент данные о пострадавших отсутствуют.

«Над Белгородской областью сбиты вражеские ракеты», — написал Гладков в сообщении. Оно размещено в telegram-канале главы региона.

