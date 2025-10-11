Украина запустила ракеты по Белгородской области

Срочная новость
Силы российской ПВО обнаружили и нейтрализовали украинские ракеты над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также, Гладков проинформировал о пожаре на свалке в результате вражеской атаке. Повреждения получили две машины и ряд строений. В настоящий момент данные о пострадавших отсутствуют.
«Над Белгородской областью сбиты вражеские ракеты», — написал Гладков в сообщении. Оно размещено в telegram-канале главы региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!