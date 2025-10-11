ВСУ атакуют Донецк

В центре Донецка взрывы
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
ВСУ атакуют город Донецк. Прогремела серия взрывов.
"Донецк подвергся атаке со стороны ВСУ", — сообщает RT. Там добавили, что в городе активизировались системы противовоздушной обороны для отражения нападения. В центральной части Донецка раздается серия из семи взрывов.
В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия для ликвидации последствий обстрела. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
