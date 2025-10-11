ВСУ атакуют Донецк

В центре Донецка взрывы
В центре Донецка взрывы Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

ВСУ атакуют город Донецк. Прогремела серия взрывов.

"Донецк подвергся атаке со стороны ВСУ", — сообщает RT. Там добавили, что в городе активизировались системы противовоздушной обороны для отражения нападения. В центральной части Донецка раздается серия из семи взрывов.

В настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия для ликвидации последствий обстрела. Информация о возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

{{author.id ? author.name : author.author}}
