Изменят ли новые Vesta Cross и XRAY отношение к АвтоВАЗу

15:22 01 апреля 2018 0

Машины из Тольятти начали будить в россиянах надежду Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Анонсы «АвтоВАЗа» — будь то новые Vesta Cross и XRAY или необычный облик последней модели «Нивы» — не перестают провоцировать интерес россиян. Почему общество готово годами ждать прорыва от отечественного автопрома? Произойдет ли он когда-то? Как понимать рост спроса на «Лады»?

Для многих LADA по прежнему выглядит именно так Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе автогиганта, в 2017 году россияне купили почти 312 тысяч новых «Лад» (+17% к 2016 году). «В значительной степени» этот успех в Тольятти склонны относить на счет нового поколения — Vesta (включая появившиеся в салонах в октябре универсалы SW и SW Cross) и XRAY. «Весты» стали в январе 2018 года абсолютным лидером российского авторынка, свидетельствует анализ агентства «Автостат». Лишь в феврале этот пьедестал вновь заняла Kia Rio. И тем не менее: за два первых месяца 2018 года продажи LADA Vesta выросли на 65%.

«АвтоВАЗ сумел разработать и наладить выпуск современных автомобилей, которые в своем бюджетном классе абсолютно конкурентны иностранным брендам. Lada перестала быть „региональной маркой“, ее новые модели достаточно часто встречаются на дорогах Москвы, Екатеринбурга и других миллионников», — указывает партнер аналитического агентства «Автостат» Моржаретто.

«Если бы „боярышник“ включили в алкорейтинг, он бы тоже „свысока подглядывал“ на лицензионные марки спиртного. А факт прост: на первом месте „корейцы“ Kia и Hyundai — их „Солярисы“ и „Рио“ сместили с него хит прежних лет, „Логан“ от Renault. Последнее прибежище завода в Тольятти — козырять долей рынка: мол, на этом кладбище наших могил больше всего», — считает независимый автоэксперт Сергей Асланян.

«АвтоВАЗ» — он как Ленин. На его содержание тратят миллиарды, но шансов, что он встанет и выйдет из мавзолея — ноль!», — пророчит Асланян.

Хотя машины из Тольятти уже не стеснятся дарить (и принимать) на престижных конкурсах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Прорыв» в российском автопроме, о котором по инерции говорят со времен перестройки, происходит практически каждый день. Самой больной темой было качество. Сегодня «вазовцы» выпускают автомашины брендов «Рено», «Ниссан», «Датсун» — и качество их ничем не отличается от наших моделей. Или, если угодно, качество Lada эквивалентно бюджетным иномаркам, -возражает Игорь Моржаретто. — К тому же все вариации Vesta и XRAY, включая новинки Cross, просто красивы. А на Московском автосалоне в этом году мы ожидаем еще одну премьеру — обновленный внедорожник, который должен сменить Lada 4?4, которую россияне продолжают называть «Нивой».

В какой-то степени подтверждением прогресса российского автопрома являются экспортные показатели. В 2017 году вместо 60-70 тыс. отечественных легковушек за пределами РФ было продано порядка 110 тысяч — более чем на 3 млрд долларов, указывает руководитель проекта по развитию автопрома Российского экспортного центра (РЭЦ) Павел Бурлаченко. В 2018 году планы не менялись, но уже итоги первых месяцев говорят, что их вновь придется пересматривать в сторону увеличения. «АвтоВАЗ» отчитался о возобновлении поставок машинокомплектов «Гранты» на сборочное производство в Египте. «Веста» в начале марта неожиданно победила в номинации «Экономическая привлекательность» в категории «Компактный класс» австрийской премии Marcus (наряду с KIA Picanto в категории «Микроавтомобиль» и Renault Grand Scenic Energy в категории «Средний класс»).

Чем обернется для российского автопрома экспансия Renault-Nissan? Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор спешит развеять сомнения скептиков Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Все это награды „с оговорками“. При СССР даже была специальная Лейпцигская выставка, где ГДР давала нам любую премию. А мы потом могли сказать: глядите, даже немцы признали!» — иронизирует Асланян. И в этот раз в известной мере оппонент с ним солидарен. «Зарубежные успехи гораздо скромнее, чем можно понять из релизов. Продажи за границей исчисляются десятками тысяч машин. Следует понимать, что рост продаж „в разы“ — это эффект низкой базы, — считает Игорь Моржаретто. — Для альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которому принадлежат более половины акций „АвтоВАЗа“, он прежде всего крупнейший производитель машин для России с СНГ. И, кстати, именно поэтому невозможно повторение истории с „копейкой“, вариации которой завод „гнал“ просто неприлично долго. Зарубежные акционеры не позволят остановиться в развитии».

«С чего бы вдруг? Во Франции Renault — суть госпредприятие, за ошибки и провалы менеджмента которого расплачивается казна республики. Карлос Гон (президент и гендиректор компаний Renault и Nissan) приехал в Москву и воспроизвел этот подход на российской почве. Мы оплачиваем существование завода в Тольятти из своих налогов, по итогам „успешного“ 2017 года чистая прибыль Группы АВТОВАЗ остается отрицательной (-9,7 млрд рублей). Так что Renault-Nissan может сидеть на бюджете РФ столько, сколько получится. Такой вот бизнес», — не преминул добавить яда в этот прогноз Сергей Асланян.

Впрочем, по данным агентства «Автостат», в 2018 году три четверти россиян не планируют покупку автомобиля. А это значит, что они могут со стороны оценить тенденции рынка, новинки российского автопрома и его конкурентов. После чего без лишней спешки сделать правильный выбор.