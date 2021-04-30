Мир, труд, афиша. Чем заменить первомайское шествие

7 лучших рекомендаций онлайна — в первомайской Афише URA.RU. С Днем труда! Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Первомай всегда ассоциировался у нас с шествиями и майскими прогулками, но в этом году их по понятной причине отменили. Однако отменить отличное настроение никто не может! Как и не отменить нашей праздничной Афиши, которая в День труда развлечёт не только истинных трудоголиков, но и тех, кто жаждет заняться чем-то увлекательным и полезным, не выходя из дома.

6. Приготовьте необычный кулич

Секретными рецептом невероятно вкусного кулича поделился шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков. Для приготовления кулича повар советует взять килограмм муки, 300 миллилитров молока, шесть яиц, 300 граммов сахара и масла, а также изюм, цукаты, ванильный сахар, соль и дрожжи. Полный рецепт — в нашем материале.

5. Послушайте идеальную музыку для концентрации

В приложении Endel появился генеративный звуковой фон для повышения концентрации , который создал пионер минимал-техно Ричи Хоутин, известный как Plastikman. Композиция «Deeper Focus» способна стимулировать нейроактивность мозга, повысить качество концентрации в семь раз, а также позитивно сказаться на продолжительности фокусировки внимания.

4. Освойте новую профессию

Режиссер и сценарист Саша Денисова запустила авторскую онлайн-школу драматургии, сценарного мастерства и райтинга «Dramatica». На платформе будут доступны курсы, интенсивы, лекции и персональный коучинг от именитых деятелей искусства. По итогам обучения можно будет самостоятельно написать сценарий или пьесу — лучшие получат развитие в профессиональной среде.

3. Научитесь считать свои доходы

А заодно узнайте — почему расходы растут быстрее. Разобраться в этом поможет новый видеовыпуск подкаста «Деньги пришли». К ведущим Илье Красильщику и Саше Поливанову пришел ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, который объяснил, как с помощью чугунных сковородок и пива занижают показатели инфляции, почему растут цены, а деньги нельзя просто напечатать и раздать всем.

2. Сходите в театр. Онлайн

Не важно, где вы проводите свои выходные — с нашей афишей искусство всегда рядом. Например, театральный фестиваль «Золотая маска online», который представит 2 мая балет «Приказ короля» театра «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга. Он был удостоен сразу двух премий «Золотая маска». Трансляции будут доступны на сайте фестиваля и в Рамблере.

КиноПоиск

1. Посмотрите легендарное кино

С 29 апреля по 3 мая во многих кинотеатрах страны проходит показ фильма Ларса Фон Триера — «Танцующая в темноте», в рамках ретроспективы фильмов Ларса Фон Триера к 65-летию режиссера. Предлагаем вам не ждать, а пересмотреть фильм с великолепной Бьорк прямо сейчас.

Бонус оффлайн: с 30 апреля по 6 мая в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Конец сезона». На большом экране можно посмотреть лучшее авторское кино прошедшего года и поговорить с создателями фильмов. Фестиваль откроет фильм «Доктор Лиза». Картину представляет Андрей Бурковский.