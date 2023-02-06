Путин обозначил точку укрепления союза России с Китаем

Ключевая роль отводится железным дорогам и Северному флоту

06 февраля 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин нашел способ закрепить союз с Китаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин обозначил еще одну точку расширения союза с Китаем. Это Мурманский транспортный узел, создание которого должно завершиться в 2024 году и который пересекается с проектом «Один пояс — один путь», комментируют эксперты итоги встречи Путина с главой Российских железных дорог (РЖД) Олегом Белозеровым 6 февраля. Расширение провозных возможностей в сторону арктического порта повышает надежность и безопасность грузовых перевозок и для самой России, пояснили аналитики. Встречу с главой РЖД президент Путин посвятил итогам работы компании в 2022 году. Его интересовали пассажирские перевозки и товарооборот, инвестиционная деятельность, уровень заработной платы в компании. Белозеров заявил, что год для РЖД оказался рекордным, несмотря на все сложности, с которыми столкнулась российская экономика. «Грузооборот по отношению к другим видам транспорта вырос: 87 процентов — это железные дороги в России», — отметил Белозеров. Роль РЖД в развитии новой логистики стала едва ли не ключевой в 2022 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, в 2022 году компания фактически формировала «индивидуальную логистику». «Пришлось перестраивать все процессы, поскольку с Запада огромное количество предприятий — более 700 — поехало на Восток. Первый раз за всю историю экономики железных дорог объем перевозки на Восток превысил объем перевозки на Запад. 80 миллионов — на Восток, 76 миллионов — на Запад, это тенденция второго полугодия. Объем перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23 процента, а недружественные страны просели почти на 40 процентов», — сообщил глава РЖД. Продолжается развитие Восточного полигона. По словам Белозерова, планы строительства перевыполнены. «138 миллиардов освоили на Восточном полигоне? Прилично», — заметил президент Путин. В 2022 году РЖД впервые стали формировать грузовые составы протяженностью два км Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В этом году глава РЖД пообещал освоить на Восточном полигоне еще более внушительную сумму инвестиций — 250 млрд рублей. Эти деньги пойдут на обновление подвижного состава, развитие Центрального транспортного узла. Как раз сегодня Белозеров рассказал о новации железнодорожников: для ускорения грузовых перевозок они стали формировать вдвое увеличенные составы с более мощными локомотивами. Путин поинтересовался безопасностью таких двухкилометровых поездов (14 тысяч тонн), на что Белозеров ответил, что технология действительно уникальная — составы сохраняют свою надежность. Но не менее важно другое направление — северное. Белозеров заявил, что уже в декабре 2023 года будет открыто рабочее движение в Мурманском транспортном узле. Речь идет о новом порте «Лавна». «Это очень важно. У нас на слуху, конечно, Восточный полигон, но что касается Мурманского транспортного узла: там очень много вопросов решается — и по тому, что это выход в океан практически, перегрузка на корабли, на суда, и решение экологических вопросов тоже очень важно для города», — подчеркнул президент. Мурманский морской порт способен обеспечить безопасные и надежные поставки грузов и на Восток, и на Запад Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Проект развития Мурманского транспортного узла реализуется с 2012 года. Он предусматривает строительство трех новых железнодорожных станций и реконструкцию одной действующей. Также запланировано строительство 50-километрового пути между станциями «Выходной» и «Лавна», шести железнодорожных и одного автомобильного моста, железнодорожного и автомобильного путепроводов, двух автомобильных тоннелей на пути к порту «Мурманск». В текущей геополитической ситуации именно Мурманск может стать ключевым логистическим морским хабом в западной части России, говорят эксперты. Мурманский транспортный узел — это часть инфраструктуры Северного морского пути. Он тесно связан и с китайским проектом «Один пояс — один путь», что в перспективе еще больше укрепит связи РФ и КНР, пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «Это еще один пояс, связывающий экономики России и Китая. Это путь и на Восток, и на Запад. Китай ищет дифференциацию своих маршрутов. Сложная геополитическая ситуация в Тайваньском проливе, напряженные отношения с Японией, не такая уж теплая атмосфера в Индийском океане — это то, с чем сталкивается Китай. И ему нужен второй маршрут — там, где российские военно-морские силы будут охранять грузы, воздушный флот — прикрывать, военно-космические силы — мониторить и отслеживать ситуацию», — сказал Наумов. Место стыковки железной дороги с портом Мурманска значимо, его ценность для России усиливается в связи с изменением геополитической ситуации и экономических связей, объясняет директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Мощности порта Мурманска будут наращиваться, соответственно, расширяется и транспортный узел. Это вопрос текущего дня, действительно это нужно делать сейчас», — отметил Климанов. Новость по теме «Коммерсант»: РЖД отказывает российским компаниям в перевозке нефти на Восток И в Черном море, и на Балтике есть риски перекрытия путей в случае еще большего обострения отношений с Западом, полагает руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Достаточно вспомнить о недавнем заявлении Эстонии о расширении границы прибрежных вод. «Это создает потенциальную угрозу российскому судоходству. В этих условиях мурманский порт имеет для России стратегическое значение, и его роль резко возрастает. Он будет одним из важнейших в предстоящие годы. Тем более что там у нас мощный Северный флот, который сможет прикрыть наши корабли. Поэтому президент и ведет речь о расширении провозной способности железных дорог в направлении мурманского порта», — убежден Шмелев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин обозначил еще одну точку расширения союза с Китаем. Это Мурманский транспортный узел, создание которого должно завершиться в 2024 году и который пересекается с проектом «Один пояс — один путь», комментируют эксперты итоги встречи Путина с главой Российских железных дорог (РЖД) Олегом Белозеровым 6 февраля. Расширение провозных возможностей в сторону арктического порта повышает надежность и безопасность грузовых перевозок и для самой России, пояснили аналитики. Встречу с главой РЖД президент Путин посвятил итогам работы компании в 2022 году. Его интересовали пассажирские перевозки и товарооборот, инвестиционная деятельность, уровень заработной платы в компании. Белозеров заявил, что год для РЖД оказался рекордным, несмотря на все сложности, с которыми столкнулась российская экономика. «Грузооборот по отношению к другим видам транспорта вырос: 87 процентов — это железные дороги в России», — отметил Белозеров. По его словам, в 2022 году компания фактически формировала «индивидуальную логистику». «Пришлось перестраивать все процессы, поскольку с Запада огромное количество предприятий — более 700 — поехало на Восток. Первый раз за всю историю экономики железных дорог объем перевозки на Восток превысил объем перевозки на Запад. 80 миллионов — на Восток, 76 миллионов — на Запад, это тенденция второго полугодия. Объем перевозок грузов с дружественными странами вырос на 23 процента, а недружественные страны просели почти на 40 процентов», — сообщил глава РЖД. Продолжается развитие Восточного полигона. По словам Белозерова, планы строительства перевыполнены. «138 миллиардов освоили на Восточном полигоне? Прилично», — заметил президент Путин. В этом году глава РЖД пообещал освоить на Восточном полигоне еще более внушительную сумму инвестиций — 250 млрд рублей. Эти деньги пойдут на обновление подвижного состава, развитие Центрального транспортного узла. Как раз сегодня Белозеров рассказал о новации железнодорожников: для ускорения грузовых перевозок они стали формировать вдвое увеличенные составы с более мощными локомотивами. Путин поинтересовался безопасностью таких двухкилометровых поездов (14 тысяч тонн), на что Белозеров ответил, что технология действительно уникальная — составы сохраняют свою надежность. Но не менее важно другое направление — северное. Белозеров заявил, что уже в декабре 2023 года будет открыто рабочее движение в Мурманском транспортном узле. Речь идет о новом порте «Лавна». «Это очень важно. У нас на слуху, конечно, Восточный полигон, но что касается Мурманского транспортного узла: там очень много вопросов решается — и по тому, что это выход в океан практически, перегрузка на корабли, на суда, и решение экологических вопросов тоже очень важно для города», — подчеркнул президент. Проект развития Мурманского транспортного узла реализуется с 2012 года. Он предусматривает строительство трех новых железнодорожных станций и реконструкцию одной действующей. Также запланировано строительство 50-километрового пути между станциями «Выходной» и «Лавна», шести железнодорожных и одного автомобильного моста, железнодорожного и автомобильного путепроводов, двух автомобильных тоннелей на пути к порту «Мурманск». В текущей геополитической ситуации именно Мурманск может стать ключевым логистическим морским хабом в западной части России, говорят эксперты. Мурманский транспортный узел — это часть инфраструктуры Северного морского пути. Он тесно связан и с китайским проектом «Один пояс — один путь», что в перспективе еще больше укрепит связи РФ и КНР, пояснил URA.RU зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «Это еще один пояс, связывающий экономики России и Китая. Это путь и на Восток, и на Запад. Китай ищет дифференциацию своих маршрутов. Место стыковки железной дороги с портом Мурманска значимо, его ценность для России усиливается в связи с изменением геополитической ситуации и экономических связей, объясняет директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Мощности порта Мурманска будут наращиваться, соответственно, расширяется и транспортный узел. Это вопрос текущего дня, действительно это нужно делать сейчас», — отметил Климанов. И в Черном море, и на Балтике есть риски перекрытия путей в случае еще большего обострения отношений с Западом, полагает руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Достаточно вспомнить о недавнем заявлении Эстонии о расширении границы прибрежных вод. «Это создает потенциальную угрозу российскому судоходству. В этих условиях мурманский порт имеет для России стратегическое значение, и его роль резко возрастает. Он будет одним из важнейших в предстоящие годы. Тем более что там у нас мощный Северный флот, который сможет прикрыть наши корабли. Поэтому президент и ведет речь о расширении провозной способности железных дорог в направлении мурманского порта», — убежден Шмелев.