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01 мая 2017
30 апреля 2017
19:26  01 мая 2017 0

«Запрещена в России». На «Монстарцию» в Новосибирске пришли три тысячи человек. ФОТО

"Монстрацию" в этом году украсило полотно "Запрещена в России"Фото: Александр Кряжев / РИА "Новости"

Ставшая традиционной для Новосибирска и прошедшая уже в 14-й раз художественная акция «Монстрация» 1 мая собрала около 3 тысяч человек.

Представитель мэрии Сергей Полянский в разговоре с журналистами отметил, что «вопросов у органов местного самоуправления и у полиции» к мероприятию не возникло. «Если не считать сотрудников правоохранительных органов, 3 тысячи участников», — уточнил Полянский, его цитирует National News.

Участники «Монстрации» прошли по центру Новосибирска от Дома офицеров до театра оперы и балета. В руках новосибирцы несли плакаты с лозунгами: «Запрещена в России», «А у вас все дома?», «Космос рухнул», «Вошпрянем», «Куры — не сушки». Возглавила шествие начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Екатерина Холкина
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