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17 мая 2017
09:47  17 мая 2017 0

Россия проведет военные учения в Средиземном море. Авиакомпании получили предупреждение

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабли, военный корабль
Российский флот проведет учения у берегов ЛивииФото: Pixabay

С 24 по 27 мая в Средиземном море Российский Военно-морской флот (ВМФ) проведет военные учения. В базе Федерального управления гражданской авиации США в связи с учениями размещено специальное извещении для пилотов.

В извещении A0039/17 указывается, что российский флот планирует провести испытания ракетных стрельб в бассейне Средиземного моря. Планируется, что учения будут проходить у берегов Ливии, сообщает РБК.

По данным издания, в Средиземном море находятся семь кораблей ВМФ России, среди которых два ракетных фрегата «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», десантный корабль «Ямал» и средний разведывательный корабль «Кильдин», а также одна подводная лодка «Краснодар».

Нина Калинина
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