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17 мая 2017
15:10  17 мая 2017 0

Правозащитники требуют от Порошенко отменить запрет на русские сайты. «Циничная, политическая атака»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Международная правозащитная организация уличила президента Украины в нарушении прав жителей страныФото: пресс-служба президента Украины

Члены международной правозащитной организации Human Rights Watch требуют от президента Украины Петра Порошенко отменить решение о запрете российских сайтов в стране. Как сообщается на сайте организации, действие киевских властей являются «циничной, политически мотивированной атакой против права на доступ к информации, которая затрагивает миллионы украинцев».

Правозащитники подчеркивают, что Порошенко с легкостью готов нарушить закон в своем стремлении контролировать общественный дискурс на Украине, сообщает RT. Никаких оправданий решению украинского президента закрыть ряд российских сайтов, они не видят.

Как заявила исследовательница Human Rights Watch по Украине Таня Купер, Петр Порошенко должен немедленно отменить данный запрет.

16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении санкций в отношении России. Под запрет, в частности, попал ряд российских СМИ, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также интернет-ресурсы «Яндекс» и Mail.Ru.

Нина Калинина
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