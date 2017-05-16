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16 мая 2017
20:13  16 мая 2017 0

Украина не сможет заблокировать «Яндекс» и «ВКонтакте»

Социальные сети. Сургут , сайт в контакте
Порошенко поторопился забанить РоссиюФото: Артем Ковтун © URA.RU

Решение президента Украины о блокировке сайтов «Яндекс», «ВКонтакте» и ряда других не может быть реализовано в ближайшее время. В настоящий момент документ, регламентирующий действие данного запрета, отсутствует в базе законопроектов Верховной Рады.

Петр Порошенко начал подготовку к кибервойне с Россией 13 февраля текущего года, когда подписал указ «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации». В документе говорилось о необходимости в трехмесячный срок разработать механизм блокировки основных российских сайтов социальных сетей, сообщает «MK.ru»

Инициативу тогда поддержали советник главы МВД Украины Шкиряк и СБУ, однако исполнительный директор Интернет-ассоциации Украины Владимир Куковский указывал, что в стране нет «ни технических, ни финансовых, ни юридических возможностей» для блокировки.

Последний документ, косвенно указывающий на блокировку российских сайтов, носит название «О государственной поддержке кинематографа на Украине» и предполагает возможность блокировки контента, нарушающего авторские права.

Нынешнее же решение касается блокировок иного характера, и о них говорится лишь в одном предложении в приложении к указу о «Кинематографе». При этом технический и юридический механизмы запрета не прописаны.

Семен Гринберг
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