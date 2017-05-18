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18 мая 2017
17 мая 2017
07:44  18 мая 2017 4

Госдеп США отреагировал на решение Киева о блокировке российских сайтов

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом призвал власти Украины не забывать о свободе словаФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором призвал власти Украины найти способы защиты национальных интересов, не ущемляющие принцип свободы слова. Таким образом Вашингтон отреагировал на решение Киева о блокировке российских соцсетей.

«Свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии, и она закреплена в украинской конституции. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционные принципы», — цитирует Госдеп США телеканал 360.

При этом представители ведомства подчеркнули, что не сомневаются в попытках СМИ России препятствовать работе западных изданий за счет распространения заведомо ложной информации, сообщает Nation News.

16 мая власти Украины утвердили решение о расширении санкций против России. В обновленный черный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Как заявил накануне руководитель службы информационной безопасности Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, российская армия якобы может использовать сервисы «Яндекс.Пробки» или «Навигатор» для наступления на Киев, отмечает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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