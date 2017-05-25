17:03 24 мая 2017 1

"Калашников" не заинтересовался УВЗ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В концерне «Калашников» опровергли сообщения о переговорах по покупке доли акций УВЗ. Как заявила представитель концерна София Иванова, подобные переговоры не ведутся.

«Мы не вели и не ведем такие переговоры», — заявила RNS Иванова.

Ранее стало известно о том, что концерн «Калашников» может приобрести у «Ростеха» часть акций УВЗ. РБК со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минпромторга сообщал, что «Ростех» ищет инвестора для УВЗ.