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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости 
17:03  24 мая 2017 1

Концерн «Калашников» отказался покупать крупнейший оборонный завод на Урале

Армия-2015. Москва, увз, уралвагонзавод
"Калашников" не заинтересовался УВЗФото: Антон Белицкий © URA.RU

В концерне «Калашников» опровергли сообщения о переговорах по покупке доли акций УВЗ. Как заявила представитель концерна София Иванова, подобные переговоры не ведутся.

«Мы не вели и не ведем такие переговоры», — заявила RNS Иванова.

Ранее стало известно о том, что концерн «Калашников» может приобрести у «Ростеха» часть акций УВЗ. РБК со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минпромторга сообщал, что «Ростех» ищет инвестора для УВЗ.

Нина Калинина
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