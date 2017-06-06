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06 июня 2017
Главные новости Москвы
20:29  06 июня 2017 0

У стен Кремля продают «лайки» для соцсетей. ФОТО

Соцсети. Екатеринбург, планшет, социальные сети, apple, инстаграм, лайк, instagram
"Лайки" для соцсетей можно купить в уличном автоматеФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В Москве на Охотном ряду буквально в двух шагах от Кремля бизнесмены установили аппарат для фото. В качестве бонусов предприниматели предлагают клиентам добавить «лайки» в соцсети за сделанный снимок.

Фото аппарата с обещающей рекламой разместил в Facebook москвич Василий Сонькин. «Напечатай фото, купи лайки», гласит призыв. Заплатив за две фотографии 50 рублей, в соцсетях можно «накрутить» себе сразу 100 лайков. За четыре же снимка стоимостью 100 рублей пользователи могут добавить в свои соцсети 100 подписчиков.

«Лайки и подписчиков можно теперь купить прямо в автомате в торговом центре под стеной Кремля. Киберпанк, который мы заслужили» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, -прим.ред.), — написал москвич.

Василий Сонькин предположил, что у автомата могут выстроиться в очередь весьма известные люди. «Почему-то представил, как у этого аппарата выстраивается очередь из Канделаки, работников АП и Ленина костюмированного с красной площади, кто Кадырову лайков накрутить, кто в новый канал подписчиков нагоняет», — написал блогер.

Нина Калинина
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