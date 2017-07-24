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24 июля 2017
09:21  24 июля 2017 0

В России число заболевших клещевым энцефалитом превысило 800 человек. В лидерах по укусам — три региона УрФО

Открытие памятника Белоусову Челябинск, осторожно клещи
Специалисты уверяют, что число пострадавших от укусов клещей - ниже прошлогоднего уровняФото: Вадим Ахметов © URA.RU

По последним данным Роспотребнадзора, с начала весенне-летнего периода число граждан, заразившихся клещевым энцефалитом, превысило 800 человек. Данный показатель пока держится ниже прошлогоднего уровня.

Тем не менее, в числе лидирующих по числу обратившихся за медпомощью граждан остаются такие регионы, как Кемеровская, Свердловская, Томская, Новосибирская, Иркутская, Тюменская и Челябинская области.

«В Российской Федерации зарегистрировано 812 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 2298 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, — говорится в сообщении Роспотребнадзора. — Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской, Челябинской областях».

Ранее «URA.RU» приводило данные Роспотребнадзора по итогам первого полугодия — тогда общее число обратившихся за медпомощью составило порядка 300 тысяч человек,

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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