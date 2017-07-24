По последним данным Роспотребнадзора, с начала весенне-летнего периода число граждан, заразившихся клещевым энцефалитом, превысило 800 человек. Данный показатель пока держится ниже прошлогоднего уровня.
Тем не менее, в числе лидирующих по числу обратившихся за медпомощью граждан остаются такие регионы, как Кемеровская, Свердловская, Томская, Новосибирская, Иркутская, Тюменская и Челябинская области.
«В Российской Федерации зарегистрировано 812 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 2298 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом, — говорится в сообщении Роспотребнадзора. — Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Тюменской, Челябинской областях».
Ранее «URA.RU» приводило данные Роспотребнадзора по итогам первого полугодия — тогда общее число обратившихся за медпомощью составило порядка 300 тысяч человек,