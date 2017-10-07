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07 октября 2017
15:10  07 октября 2017 6

Джигурда написал стихи об измене Анисиной. ФОТО

Джигурда уверен, что Анисина верна ему на 100%Фото: Instagram Никиты Джигурды

Артист Никита Джигурда написал стихи об измене бывшей жены, фигуристки Марины Анисиной. Поэтический текст стал ответом пранкерам, которые звонили ему, чтобы сообщить об измене его экс-супруги.

Анисина в Instagram опубликовала фото с показа мод, на котором она запечатлена с новым знакомым, французским кулинаром Романом Дюкассом. После появления снимка в аккаунте спортсменки ее экс-супругу Никите Джигурде позвонили пранкеры. Они пытались убедить артиста, что Анисина изменила ему с Дюкассом.

Джигурда ответил недоброжелателям стихами: «Не понимают глупыши, что верность — это кайф Души!»

Позже артист пояснил, что его и Анисину хотят рассорить. «И хотя Марина третий день не выходит со мной на связь, я на 100% уверен в верности моей любимой ЖЕНЩИНЫ», — заявил Джигурда, отметив, что сам верен ей на «1000%». Также, по словам актера, Марина Анисина — это он сам, но в «женской ипостаси».

Никита Джигурда завязал роман с итальянкой Донной Луной. Именно измена артиста стала причиной развода между Джигурдой и его бывшей супругой Мариной Анисиной, писала «Экспресс-газета».

Валерия Романова
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