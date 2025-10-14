Минобороны: над регионами России сбиты восемь БПЛА за три часа

БПЛА уничтожены над РФ
БПЛА уничтожены над РФ

Вечером 14 октября дежурные средства ПВО России уничтожили восемь украинских беспилотников в воздушном пространстве Брянской и Белгородской областей, а также над Крымом. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. По данным ведомства, атаки были отражены в промежутке с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

«Четырнадцатого октября с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре — над территорией Брянской области, три — над территорией Республики Крым и один — над территорией Белгородской области», — говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

Информация о новых попытках атак с применением беспилотников поступает регулярно. Российские военные отмечают рост интенсивности подобных инцидентов на рубежах приграничных регионов. Власти Брянской и Белгородской областей продолжают следить за оперативной обстановкой, призывая жителей сохранять спокойствие и соблюдать указания экстренных служб.

