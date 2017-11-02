07:24 02 ноября 2017 0

Суд отпустил мужчину без залога Фото: depositphotos.com © URA.RU

Соломенский районный суд Киева освободил из-под стражи сына главы МВД Украины Александра Авакова, который теперь не сможет покидать место регистрации.

Также молодой человек обязан сдать загранпаспорт и носить электронный браслет для определения места присутствия, передает телеканал 360. Ранее следователи просили отправить 27-летнего Авакова — младшего под стражу с возможностью внесения залога в пять миллионов гривен. Позже выяснилось, что для сына министра внутренних дел не хватило электронного браслета, поэтому неизвестно, будет ли Александр Аваков носить электронное устройство, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сына Арсена Авакова обвиняют в закупке рюкзаков для Нацгвардии Украины по завышенным ценам через подконтрольные ему фирмы. Теперь, в случае необходимости, сын главного силовика страны обязан являться в правоохранительные органы в случае необходимости.