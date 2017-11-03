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03 ноября 2017
02 ноября 2017
00:15  03 ноября 2017 0

«Сетевые глисты». Божена Рынска пожелала мучительной смерти администрации Facebook

Божена Рынска пострадала за желание помочь среднеазиатским овчаркамФОТО: страница Божены Рынски в Facebook

Светский обозреватель Божена Рынска раскрыла причину блокировку своей страницы в Facebook. Выяснилось, что санкции в отношении аккаунта журналистки были применены из-за публикации банковских счетов благотворительной организации.

Оставшись без Facebook, Рынска опубликовала гневный пост на своей странице в Insagram. Журналистка рассказала, что в прошлом году организовала аукцион елочных игрушек для сбора средств организации, помогающей среднеазиатским овчаркам (алабаям). Реквизиты, на которые предлагалось делать взносы, были расценены социальной сетью как личные данные, после чего аккаунт Рынски оказался заблокирован.

«Сетевые глисты, которые это сделали, пусть сдохнут от тяжелой и мучительной», — возмутилась Рынска, предложив своим подписчикам в случае необходимости общаться с ней через аккант ее гражданского супруга Игоря Малашенко.

Поклонники светской львицы уверены, что Рынска пострадала не из-за тяги к благотворительности, а по политическим мотивам: ранее она написала пост о «пиндосах, собирающих биоматериалы россиян». Теперь подписчки Рынски атакуют администрацию Facebook с требованием разблокировки страницы.

Сергей Макеев
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