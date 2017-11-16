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16 ноября 2017
15:04  16 ноября 2017 0

Известный рэпер скончался, оставив в Сети запись о смерти. ФОТО

Лил Пипу был 21 годФото: Wikimedia Commons

Умер американский рэпер Густав Ар, более известный под псевдонимом Лил Пип, сообщает Billboard со ссылкой на друзей и знакомых музыканта. По предварительным данным, причиной смерти 21-летнего музыканта стала передозировка наркотиков.

Незадолго до кончины, буквально за несколько часов, Лил Пип опубликовал в Instagram запись, которую подписал неоднозначно: «Когда я умру, вы полюбите меня».

Точные причины его смерти пока неизвестны, но многие предполагают, что он умер от передозировки, отмечает РБК. Рэпер выпустил один альбом, также он постоянно выкладывал у себя на канале в YouTube видеоклипы, многие из которых собрали миллионы просмотров. В августе 2017 года Лил Пип совершил каминг-аут, объявив о собственной бисексуальности в Twitter.

Ранее компания Sony Music опубликовала на своей странице в Twitter сообщение о смерти известной американской певицы Бритни Спирс. Но. как оказалось позже, запись стала результатом хакерской атаки.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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