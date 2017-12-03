РПЦ потребовала запретить бесплатные аборты и пожаловалась на чиновников

Русская православная церковь по итогам Архиерейского собора выразила озабоченность тем, что позиция церкви по выводу абортов из системы обязательного медицинского страхования не находит поддержки государства.
В итоговом документе РПЦ положительно оценила усилия властей в сфере защиты материнства и детства. При этом церковь беспокоит, что ее отношение к абортам «не находит полного понимания в органах власти, к компетенции которых относится принятие соответствующих решений», передает «Коммерсант».
Архиерейский собор также официально запретил венчать еретиков, людей, сменивших пол, однополые пары и тех, кто после крещения уже успел заключить три брака. Также не допускаются церковные браки крестных родителей с крестными детьми, напоминает RT.
Как писало «URA.RU», ранее уральские священник и монахиня разработали новый предмет — «Нравственные основы семейной жизни» — о его введении в российских школах написали все ведущие федеральные СМИ. Теме абортов в учебнике поднимается практически в каждой главе.