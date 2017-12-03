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03 декабря 2017
Главные новости Москвы
20:27  03 декабря 2017 0

Первыми биткоин-миллиардерами стали братья, засудившие Марка Цукерберга

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, финансы, инвестиции, биткоин, криптовалюта, деньги, виртуальные деньги
Криптовалюта сделала американских братьев-близнецов долларовыми миллиардерамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Братья-близнецы Кэмерон и Тейлор Уинклвосс стали первыми миллиардерами, сделавшими свое состояние благодаря биткоинам. Ранее они отметились скандальным судом, заявив свои права на соцсеть Facebook.

В 2013 году Уинклвосс приобрели 1% всего мирового запаса криптовалюты за 11 миллионов долларов. Тогда цена одного биткоина составляла 120 долларов, однако за четыре года ее стоимость увеличилась почти в 100 раз, сообщает НТВ со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

Братья заявляют, что биткоины на данный момент являются «улучшенной версией золота» и не собираются торговать криптовалютой, надеясь на долгосрочность своих вкладов. По данным британской газеты, состояние близнецов Уинклвосс превышает миллиард долларов.

Ранее братья-миллиардеры подали в суд на основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга. Они заявляли, что Цукерберг украл их идею, пока работал над их соцсетью под названием HarvardConnection. В итоги истцы и ответчик заключили мировую. По некоторым данным Цукерберг заплатил братьям порядка 65 миллионов долларов.

Нина Калинина
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