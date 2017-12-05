В Госдуме предложили запретить вход в здание СМИ-иноагентам из США

В Госдуму был внесен законопроект, которые предлагает запретить посещать нижнюю палату парламента представителям СМИ США, которые признаны иностранными агентами.
Проект документа был внесен на рассмотрение в понедельник, 4 декабря, в тот же день, когда комитет по контролю и регламенту Госдумы по вопросам СМИ поддержал документ об ответных мерах на лишение RT аккредитации в конгрессе США.
Вопрос о запрете на вход в здание для журналистов, которые представляют СМИ-иноагентов, будет рассмотрен на планерном заседание в среду, 6 декабря, сообщила РБК депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Ограничение вступит в силу, когда органы исполнительной власти внесут соответствующие СМИ в список иностранных агентов.
Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что запрет в Госдуму коснется только американских СМИ, журналистов других стран эти меры не коснутся.