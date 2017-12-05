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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
05:56  05 декабря 2017 0

В Госдуме предложили запретить вход в здание СМИ-иноагентам из США

Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , госдума, государственная дума
Американским СМИ могут закрыть вход в здание ГосдумыФото: Антон Белицкий © URA.RU

В Госдуму был внесен законопроект, которые предлагает запретить посещать нижнюю палату парламента представителям СМИ США, которые признаны иностранными агентами.

Проект документа был внесен на рассмотрение в понедельник, 4 декабря, в тот же день, когда комитет по контролю и регламенту Госдумы по вопросам СМИ поддержал документ об ответных мерах на лишение RT аккредитации в конгрессе США.

Вопрос о запрете на вход в здание для журналистов, которые представляют СМИ-иноагентов, будет рассмотрен на планерном заседание в среду, 6 декабря, сообщила РБК депутат Госдумы Ольга Савастьянова. Ограничение вступит в силу, когда органы исполнительной власти внесут соответствующие СМИ в список иностранных агентов.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что запрет в Госдуму коснется только американских СМИ, журналистов других стран эти меры не коснутся.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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