13:44 16 декабря 2017 0

Алина Кабаева не перестает поражать публику Фото: сайт партии Единая Россия

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева блеснула на публике королевским нарядом. Бывшая спортсменка пришла на светское мероприятие в золотом платье.

«Королевский выход» Кабаевой состоялся на церемонии открытия Центра гимнастики в рамках первого семейного спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск». Олимпийская чемпионка поздравила с этим событием свою прежнюю наставницу Ирину Виннер-Усманову, сообщает РИА «Новости».

Ранее Виннер-Усманова, поздравляя Кабаеву с 34-летием, сообщала, что была для спортсменки второй мамой. «Думаю, мы никогда с Алиной не достигли бы столь многого, если бы не ее мама. Можно сказать, что мы воспитывали дочь вместе. Иногда мы даже путали, кто из нас — тренер, а кто — мама», — поделилась Виннер.