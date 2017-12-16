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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
13:44  16 декабря 2017 0

«Королевский выход». Кабаева надела золотое платье ради Виннер. ФОТО

Открытая лицензия 09.06.2015. Алина Каабаева, кабаева алина
Алина Кабаева не перестает поражать публикуФото: сайт партии Единая Россия

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева блеснула на публике королевским нарядом. Бывшая спортсменка пришла на светское мероприятие в золотом платье.

«Королевский выход» Кабаевой состоялся на церемонии открытия Центра гимнастики в рамках первого семейного спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск». Олимпийская чемпионка поздравила с этим событием свою прежнюю наставницу Ирину Виннер-Усманову, сообщает РИА «Новости».

Ранее Виннер-Усманова, поздравляя Кабаеву с 34-летием, сообщала, что была для спортсменки второй мамой. «Думаю, мы никогда с Алиной не достигли бы столь многого, если бы не ее мама. Можно сказать, что мы воспитывали дочь вместе. Иногда мы даже путали, кто из нас — тренер, а кто — мама», — поделилась Виннер.

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Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Алина Кабаева и Яна Кудрявцева (справа) на торжественной церемонии официального открытия «Центра гимнастики Ирины Виннер-Усмановой» Фото: Алексей Филиппов РИА Новости

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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