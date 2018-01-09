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10 января 2018
09 января 2018
16:54  09 января 2018 2

Поклонская организовала в Госдуме группу по изучению конфликтов интересов у депутатов

Итоговый
Наталья Поклонская выступила с инициативой после рассмотрения дела самого богатого депутата, единоросса Андрея ПалкинаФото: Владимир Андреев © URA.RU

С подачи депутата Натальи Поклонской в Госдуме создана группа, которая изучит возможные конфликты интересов у депутатов. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, если потребуется, группа может предложить изменения в антикоррупционное законодательство.

Рабочая группа, по словам Володина, будет изучать вопросы, связанные с конфликтами интересов. «Поводом [для создания комиссии] стало обсуждение тем, связанных с конфликтом интересов, которые касались наших коллег, и понимание, что есть несовершенство закона», — заявил спикер нижней палаты, его слова приводит РБК. В частности, речь идет о случаях, когда парламентарии направляют запросы в различные структуры.

В состав рабочей группы вошли пять депутатов-единороссов: руководители комиссий по контролю депутатских доходов — Наталья Поклонская и по этике — Отари Аршба, председатели комитетов по безопасности и противодействию коррупции — Василий Пискарев, по законодательству и госстроительству — Павел Крашенинников, по контролю и регламенту — Ольга Савастьянова.

Думская комиссия по контролю за доходами во главе с Натальей Поклонской 8 декабря рассмотрела материалы дела самого богатого депутата Госдумы, единоросса Андрея Палкина, который, как установила прокуратура Архангельской области, писал официальные запросы «в личных интересах», писало «URA.RU». Заявление на него из архангельской прокуратуры ушло в Генпрокуратуру, откуда документы были направлены в управление президента по вопросам противодействия коррупции. Оно, в свою очередь, передало информацию в думскую комиссию. Тогда Палкину объявили выговор, но лишать его мандата депутата не стали.

Согласно декларации Палкина о доходах, в 2016 году он заработал 678 млн рублей — это больше, чем у остальных думских парламентариев. В собственности Палкина находятся две квартиры, жилой дом, а также два грузовых автомобиля.

Нина Калинина
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