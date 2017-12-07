Самого богатого депутата Госдумы, единоросса Андрея Палкина могут лишить мандата за нарушения антикоррупционного законодательства. 8 декабря думская комиссия по контролю за доходами во главе с Натальей Поклонской рассмотрит материалы относительно парламентария. Правда, журналисты выяснили, что скорее всего политик отделается только выговором.
Как пишет РБК, прокуратура Архангельской области обвинила Палкина в написании официальных запросов «в личных интересах», что является прямым нарушением закона о статусе депутата. Заявление на него из архангельской прокуратуры ушло в Генпрокуратуру, откуда документы были направлены в управление президента по вопросам противодействия коррупции. Оно в свою очередь передало информацию в думскую комиссию.
Заседание комиссии по Палкину сначала было назначено на 7 ноября, но затем постоянно переносилось в связи с отсутствием кворума, сообщает издание. Наталья Поклонская не стала говорить, какое решение будет принято по депутату 8 декабря, если собрание все-таки состоится: «Комиссия определится на заседании».
Источники издания рассказали, что к Палкину «вопросы действительно есть», но скорее всего он не будет лишен мандата. «Было бы слишком радикально сразу ставить вопрос о лишении полномочий», — сказал один из инсайдеров.
Согласно декларации Палкина о доходах, в 2016 году он заработал 678 млн руб — это больше, чем у остальных думских парламентариев. В собственности Палкина находятся две квартиры, жилой дом, а также два грузовых автомобиля.