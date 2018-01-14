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15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
22:32  14 января 2018 1

Появилась запись из самолета, который повис над обрывом в Турции. ВИДЕО

Травмы получили 11 пассажиров воздушного суднаФото: Mash

Один из пассажиров «Боинга», который после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции, опубликовал кадры из салона самолета. Судно застряло на обрыве у побережья Черного моря днем 14 января.

На записи виден процесс эвакуации пассажиров: в салоне паника, рыдают дети, передает «Рен-ТВ». По данным СМИ, травмы в результате ЧП получили 11 из 162 людей, которые были на борту. Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines совершал внутренний рейс из Анкары в город Трабзон.

Видео: «Рен-ТВ»

Как писало «URA.RU» ранее, сразу после приземления воздушное судно выкатилось за пределы полосы и лишь чудом остановилось на склоне.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
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