00:09 15 января 2018 0

Несмотря на то, что выборы пройдут только 18 марта, кто-то решил заранее приписать победу действующему главе государства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В воскресенье, 14 января, поисковая система Google на запросы пользователей о президентских выборах 2018 года стала выдавать информацию, будто победу уже одержал нынешний глава государства Владимир Путин. Причиной стала правка, внесенная статью о выборах в «Википедии» кем-то из пользователей.

Как сообщает РБК, выдача результата происходила при запросах, поступающих на только на русском, но также и на английском, и немецком языках. Дольше всего Путина представляли победителем при запросе «президентские выборы 2018 победитель».

Фото: скриншот запроса в поисковой системе Google

«Досрочная победа Путина» стала возможной из-за того, что политика глобальной интернет-энциклопедии «Википедия» позволяет вносить в тексты статей правки практически всем пользователям. Правка проиндексировалась и стала выдаваться как достоверная информация.

«Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», — приводит издание слова исполнительного директора российского отделения «Викимедиа» (обеспечивает поддержку «Википедии») Станислава Козловского.

По словам руководителя, неверная информация была исправлена в течение 20 минут, после чего перестала транслироваться поисковиком.