{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
00:09  15 января 2018 0

Поисковик Google определил победителя президентских выборов по статье в «Википедии»

Клипарты 2018. Сургут, выборы президента, агитация, выборы 2018
Несмотря на то, что выборы пройдут только 18 марта, кто-то решил заранее приписать победу действующему главе государстваФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

В воскресенье, 14 января, поисковая система Google на запросы пользователей о президентских выборах 2018 года стала выдавать информацию, будто победу уже одержал нынешний глава государства Владимир Путин. Причиной стала правка, внесенная статью о выборах в «Википедии» кем-то из пользователей.

Как сообщает РБК, выдача результата происходила при запросах, поступающих на только на русском, но также и на английском, и немецком языках. Дольше всего Путина представляли победителем при запросе «президентские выборы 2018 победитель».

Фото: скриншот запроса в поисковой системе Google

«Досрочная победа Путина» стала возможной из-за того, что политика глобальной интернет-энциклопедии «Википедия» позволяет вносить в тексты статей правки практически всем пользователям. Правка проиндексировалась и стала выдаваться как достоверная информация.

«Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант», — приводит издание слова исполнительного директора российского отделения «Викимедиа» (обеспечивает поддержку «Википедии») Станислава Козловского.

По словам руководителя, неверная информация была исправлена в течение 20 минут, после чего перестала транслироваться поисковиком.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров