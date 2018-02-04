{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
01:32  04 февраля 2018 0

«Он делал много неприятных вещей». Ума Турман рассказала о домогательствах Вайнштейна

Продюсер неоднократно пытался остаться с актрисой наединеФОТО: Flickr, luvi

Известная американская актриса Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, продюсировавшего дилогию «Убить Билла», в которой кинозвезда сыграла главную роль.

По ее словам, после успеха киноленты «Криминальное чтиво», в которой актриса также снималась, Вайнштейн предложил ей встретиться в одном из отелей Парижа и повел в сауну. Турман рассказала, что тогда она быстро ушла. Спустя некоторое время голливудская звезда встретила продюсера в отеле, который находился в Лондоне, где он на нее набросился. «Он толкнул меня. Попытался забраться на меня. Пытался показать свои гениталии. Он делал много неприятных вещей», — цитирует Life актрису. Представитель кинодеятеля сообщил, что слова Турман о физическом «не соответствуют действительности».

Между тем, стало известно, что Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской академии кино и телевизионных искусств. BAFTA считает поведение продюсера совершенно неприемлемым. Отмечается, что у его были тесные связи с британской киноиндустрией, он регулярно продюсировал и покупал фильмы, передает «Газета.ру».

Напомним, в 2017 году один из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах, о чем стало известно благодаря признанию десятков женщин. После громкого секс-скандала он был уволен из собственной компании (The Weinstein Co), а также по собственному желанию покинул Гильдию режиссеров США.

Кроме дилогии «Убить Билла» и «Криминального чтива», Ума Турман известная широкой публике своими ролями в фильмах «Гаттака», «Час расплаты», «Будь круче!», «Милый друг», «Бэтмен и Робин» и многих других.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров