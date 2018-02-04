Известная американская актриса Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, продюсировавшего дилогию «Убить Билла», в которой кинозвезда сыграла главную роль.
По ее словам, после успеха киноленты «Криминальное чтиво», в которой актриса также снималась, Вайнштейн предложил ей встретиться в одном из отелей Парижа и повел в сауну. Турман рассказала, что тогда она быстро ушла. Спустя некоторое время голливудская звезда встретила продюсера в отеле, который находился в Лондоне, где он на нее набросился. «Он толкнул меня. Попытался забраться на меня. Пытался показать свои гениталии. Он делал много неприятных вещей», — цитирует Life актрису. Представитель кинодеятеля сообщил, что слова Турман о физическом «не соответствуют действительности».
Между тем, стало известно, что Харви Вайнштейна окончательно выгнали из Британской академии кино и телевизионных искусств. BAFTA считает поведение продюсера совершенно неприемлемым. Отмечается, что у его были тесные связи с британской киноиндустрией, он регулярно продюсировал и покупал фильмы, передает «Газета.ру».
Напомним, в 2017 году один из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейн был обвинен в сексуальных домогательствах, о чем стало известно благодаря признанию десятков женщин. После громкого секс-скандала он был уволен из собственной компании (The Weinstein Co), а также по собственному желанию покинул Гильдию режиссеров США.
Кроме дилогии «Убить Билла» и «Криминального чтива», Ума Турман известная широкой публике своими ролями в фильмах «Гаттака», «Час расплаты», «Будь круче!», «Милый друг», «Бэтмен и Робин» и многих других.