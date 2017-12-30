Москва дала добро на улицу Немцова в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал переименование улицы в Вашингтоне в честь Бориса Немцова. Интервью дипломата опубликовал телеканал RTVI, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул Антонов, решение о названии улицы, на которой расположено российское посольство в Вашингтоне, именем Немцова полностью зависит от американских властей. Москву устроит любое решение, отметил дипломат. Антонов добавил, что для России важно, чтобы переименование преследовало «благородные цели», а не было «в пику Российской Федерации».
Ранее американский сенатор Марко Рубио выступил с предложением назвать улицу напротив посольства России в Вашингтоне в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова. Сенат США и городской совет Вашингтона единогласно поддержал идею о переименовании. Ожидается, что законопроект начнут рассматривать 9 января.
В Министерстве иностранных дел России были удивлены решением назвать «площадью Немцова» ночлежку для бомжей в Штатах. «Просто задумайтесь о том, какому месту законодатели [США] решили присвоить имя российского политика», отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.