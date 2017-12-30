{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Кремле отдохнут только три дня. У Поклонской есть муж. Челябинские депутаты устроили стрельбу в честь Нового года
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 декабря 2017
15:32  30 декабря 2017 0

Москва дала добро на улицу Немцова в США

Марш Немцова. Москва, плакаты, немцов мост, цветы, траур, кремлевская стена, мемориал
Посольство РФ не возражает против переименования улицы в Вашингтоне в честь НемцоваФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Убийство Бориса Немцова
все новости сюжета

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал переименование улицы в Вашингтоне в честь Бориса Немцова. Интервью дипломата опубликовал телеканал RTVI, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул Антонов, решение о названии улицы, на которой расположено российское посольство в Вашингтоне, именем Немцова полностью зависит от американских властей. Москву устроит любое решение, отметил дипломат. Антонов добавил, что для России важно, чтобы переименование преследовало «благородные цели», а не было «в пику Российской Федерации».

Ранее американский сенатор Марко Рубио выступил с предложением назвать улицу напротив посольства России в Вашингтоне в честь убитого оппозиционера Бориса Немцова. Сенат США и городской совет Вашингтона единогласно поддержал идею о переименовании. Ожидается, что законопроект начнут рассматривать 9 января.

В Министерстве иностранных дел России были удивлены решением назвать «площадью Немцова» ночлежку для бомжей в Штатах. «Просто задумайтесь о том, какому месту законодатели [США] решили присвоить имя российского политика», отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров