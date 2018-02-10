Модель Настя Рыбка, ставшая известной после нашумевшего ролика о ее связях с олигархом Олегом Дерипаской и вице-премьером правительства РФ Сергеем Приходько, предложила личную встречу президенту Владимиру Путину. В видеообращении в Instagram она сообщила, что может рассказать главе государства закрытую информацию о высокопоставленных россиянах.
По словам модели, последние два года она «много и успешно экспериментировала», манипулируя «различными высокопоставленными людьми уровня Олега Дерипаски и Сергея Приходько». Итогом этого стал больший массив небезынтересной информации, которая пока нигде не была обнародована. «Поэтому я назначаю личную встречу Владимиру Владимировичу Путину. Буду рада с ним познакомиться и поделиться той инфой, которая у меня есть о его сотрудниках, служащих и о нем лично. В течение недели я жду от его представителей связи со мной по электронной почте, по телефону или как будет удобно», — говорит Рыбка.
«Команда ВВП работает очень оперативно», — многозначительно добавила модель в комментариях. Впрочем, подписчиков намек не слишком впечатлил. Они предпочитают рассуждать о ее губах, предрекают просмотр итога «последнего эксперимента» в эфире передачи «Дежурная часть» и предлагают заблокировать аккаунт Насти в соцсети.
Как уже сообщало «URA.RU», модель стала героиней очередного расследования блогера Алексея Навального о времяпрепровождении крупных предпринимателей и высокопоставленных чиновников. После этого Олег Дерипаска предупредил Навального об уголовном преследовании за клевету, а Настя успела выложить ролик о групповом изнасиловании на яхте миллиардера и тут же отказаться от своих слов. В Кремле предпочли не реагировать на скандал.