Приставы помогли семье найти «умершего» семь лет назад ребенка

17:27 21 февраля 2018 4

После рождения сына семье сказали, что их ребенок умер Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Волгограде судебные приставы помогли найти ребенка, которого семейная пара считала умершим после рождения. С матери мальчика попытались взыскать алименты в пользу дома-интерната на его содержание, так она узнала, что сын жив.

В 2011 году после рождения ребенка семейной паре сообщили, что он не проживет дольше недели. Подавленные заявлением врачей, супруги написали отказ от сына и уехали. Спустя пять дней вернулись, чтобы забрать ребенка, но им сообщили, что его уже нет в живых, пишет RT. Однако в 2017 году судебному приставу поступил на исполнение документ о взыскании с супругов алиментов в пользу дом-интерната, где содержался их сын.

«Пристав-исполнитель при выходе на адрес, указанный в документе, не обнаружил ни родителей ребенка, ни имущества, принадлежащего им на праве собственности. Однако среди ответов на запросы в регистрирующие и контролирующие органы был обнаружен лицевой счет, открытый на имя матери. Тогда он арестовал деньги на этом счету», — пояснили в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.

К приставу на следующий день после ареста счета пришла мать ребенка, чтобы разобраться в ситуации. Увидев документы, она упала в обморок, передает телеканал 360. Женщину привели в чувство, после чего выяснилось, что в течение семи лет она с супругом считала, что ее ребенок был мертв. Вскоре семейная пара обратилась в суд, чтобы восстановить родительские права. «В канун наступления 2018 года мальчик был передан на воспитание своим законным родителям», — добавили в ведомстве.

Ранее в Кургане судебные приставы, приехавшие домой к должнику, спасли его от пожара. Они почувствовали запах гари, который доносился из комнаты в общежитии, где проживал мужчина. Несмотря на то, что на стук в дверь им никто не открывал, они решили войти, таким образом, приставы его спасли.