{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 февраля 2018
17:27  21 февраля 2018 4

Приставы помогли семье найти «умершего» семь лет назад ребенка

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , окно, ребенок, мальчик в окне, смотреть в окно
После рождения сына семье сказали, что их ребенок умерФото: depositphotos.com © URA.RU

В Волгограде судебные приставы помогли найти ребенка, которого семейная пара считала умершим после рождения. С матери мальчика попытались взыскать алименты в пользу дома-интерната на его содержание, так она узнала, что сын жив.

В 2011 году после рождения ребенка семейной паре сообщили, что он не проживет дольше недели. Подавленные заявлением врачей, супруги написали отказ от сына и уехали. Спустя пять дней вернулись, чтобы забрать ребенка, но им сообщили, что его уже нет в живых, пишет RT. Однако в 2017 году судебному приставу поступил на исполнение документ о взыскании с супругов алиментов в пользу дом-интерната, где содержался их сын.

«Пристав-исполнитель при выходе на адрес, указанный в документе, не обнаружил ни родителей ребенка, ни имущества, принадлежащего им на праве собственности. Однако среди ответов на запросы в регистрирующие и контролирующие органы был обнаружен лицевой счет, открытый на имя матери. Тогда он арестовал деньги на этом счету», — пояснили в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.

К приставу на следующий день после ареста счета пришла мать ребенка, чтобы разобраться в ситуации. Увидев документы, она упала в обморок, передает телеканал 360. Женщину привели в чувство, после чего выяснилось, что в течение семи лет она с супругом считала, что ее ребенок был мертв. Вскоре семейная пара обратилась в суд, чтобы восстановить родительские права. «В канун наступления 2018 года мальчик был передан на воспитание своим законным родителям», — добавили в ведомстве.

Ранее в Кургане судебные приставы, приехавшие домой к должнику, спасли его от пожара. Они почувствовали запах гари, который доносился из комнаты в общежитии, где проживал мужчина. Несмотря на то, что на стук в дверь им никто не открывал, они решили войти, таким образом, приставы его спасли.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров