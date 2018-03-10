07:43 10 марта 2018 14

Артист утверждает, что неправильно восприняла содержание спектакля ФОТО: Wikipedia

В социальных сетях не утихает обсуждение скандального поведения актера Михаила Ефремова во время спектакля «Не становись чужим» в Самаре. Часть зрителей, посетивших гастроли театра «Современник», советует артисту завершить карьеру.

Самые негативные комментарии Ефремов получил от зрителей, которые приехали в Самару издалека ради спектакля «Не становись чужим». «Я специально приезжала из другого города побыть с детьми на этот вечер. Каково же было мое удивление, когда дочь сказала, что артист Ефремов был пьян. Я не поверила даже, а теперь вижу, что такое возможно. Какой ужас! А каково коллегам по спектаклю с таким играть?» — пишет на своей странице в Facebook Раиса Андронова.

Другие пользователи отмечают слишком скромное поведение самарских чиновников, присутствовавших на мероприятии, но пожелавших не вмешиваться в ситуацию. «Министр культуру Самарской области молча сидел», «Для меня Ефремов давно умер и как актер, и гражданин», «А почему спектакль не прекратили сразу. Почему люди должны это терпеть за свои же деньги?», «Ефремов испортил всем настроение, а организаторы даже не извинились», — возмущаются пользователи в Facebook.

Напомним, что спектакль с участием Ефремова состоялся в Самаре 7 марта. По словам зрителей, столичный актер был пьян и не стеснялся в выражениях. Сам герой вечера позже отметил, что публика не смогла адекватно оценить содержание «Не становись чужим». Руководство театра «Современник пообещало разобраться в ситуации по завершению гастролей.