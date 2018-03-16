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16 марта 2018
15 марта 2018
01:17  16 марта 2018 0

В Госдуме намерены привлечь Мэй к ответственности за ложные обвинения в адрес России

По мнению депутата Госдумы, премьер Британии должна ответить за свои обвинения в адрес России по делу СкрипаляФОТО: Flickr, Policy Exchange
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает необходимым привлечь к ответственности премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в рамках международного права за ложные обвинения в адрес РФ по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Пора уже покончить с подобными наговорами и заставить политика, занимающего столь высокую должность, ответить в рамках международного права за свои заявления по принципу ответственности за дачу ложных показаний», — цитирует РЕН-ТВ депутата.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия имеет прямое отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были обнаружены без сознания в одном из торговых центров в Солсбери. Лондон уже заявил о высылке 23 российских дипломатов, а Россия полностью отрицает свою причастность к происшествию. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в скором времени обязательно вышлет из РФ британских дипломатов в ответ на действия страны.

Александр Черноскутов
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