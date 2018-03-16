01:17 16 марта 2018 0

По мнению депутата Госдумы, премьер Британии должна ответить за свои обвинения в адрес России по делу Скрипаля ФОТО: Flickr, Policy Exchange

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает необходимым привлечь к ответственности премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в рамках международного права за ложные обвинения в адрес РФ по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Пора уже покончить с подобными наговорами и заставить политика, занимающего столь высокую должность, ответить в рамках международного права за свои заявления по принципу ответственности за дачу ложных показаний», — цитирует РЕН-ТВ депутата.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия имеет прямое отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были обнаружены без сознания в одном из торговых центров в Солсбери. Лондон уже заявил о высылке 23 российских дипломатов, а Россия полностью отрицает свою причастность к происшествию. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в скором времени обязательно вышлет из РФ британских дипломатов в ответ на действия страны.