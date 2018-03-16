Режиссер фильма «На игле» снимет продолжение бондианы

06:02 16 марта 2018 0

Дэнни Бойл уже работает над сценарием 25-го фильма об агенте 007 ФОТО: Wikimedia Commons, Martin Kraft

Известный британский режиссер Дэнни Бойл поставит новую часть из цикла об агенте 007 Джеймсе Бонде. Предположительно, продолжение бондианы выйдет в конце 2018 года.

«Прямо сейчас мы работаем над сценарием. Надеемся начать съемки в течение пяти—шести недель. Тогда „Бонд“ сможет выйти к концу года», — рассказал Бойл. Исполнитель роли британского супершпиона Дэниел Крэйг подтвердил свое намерение сниматься в картине Бойла, передает «Газета.ру».

Дэнни Бойл известен широкой публике своими кинолентами «На игле», «Пляж», «28 дней спустя», «Транс», «Стив Джобс», «127 часов», «Пекло», «Т2 Трейнспоттинг» и другие. В 2009 году он удостоился кинонаграды «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Миллионер из трущоб».