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16 марта 2018
15 марта 2018
06:02  16 марта 2018 0

Режиссер фильма «На игле» снимет продолжение бондианы

Дэнни Бойл уже работает над сценарием 25-го фильма об агенте 007ФОТО: Wikimedia Commons, Martin Kraft

Известный британский режиссер Дэнни Бойл поставит новую часть из цикла об агенте 007 Джеймсе Бонде. Предположительно, продолжение бондианы выйдет в конце 2018 года.

«Прямо сейчас мы работаем над сценарием. Надеемся начать съемки в течение пяти—шести недель. Тогда „Бонд“ сможет выйти к концу года», — рассказал Бойл. Исполнитель роли британского супершпиона Дэниел Крэйг подтвердил свое намерение сниматься в картине Бойла, передает «Газета.ру».

Дэнни Бойл известен широкой публике своими кинолентами «На игле», «Пляж», «28 дней спустя», «Транс», «Стив Джобс», «127 часов», «Пекло», «Т2 Трейнспоттинг» и другие. В 2009 году он удостоился кинонаграды «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Миллионер из трущоб».

Александр Черноскутов
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