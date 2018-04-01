14:00 01 апреля 2018 0

Аман Тулеев занимал пост губернатора Кемеровской области больше 20 лет Фото: интернет-портал Правительства Российской Федерации

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.



Сегодня 1 апреля, международный день смеха! Наберитесь терпения: глупых шуток вряд ли удастся избежать.

А пока — главное к этому часу (и все это не шутки):

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. В видеообращении к землякам он снова принес соболезнования в связи с трагедией в «Зимней вишне» и призвал кемеровчан «жить дальше». Владимир Путин принял его отставку и назначил временного преемника. Того самого, что падал на колени.

В Москве арестованы братья Магомед и Зиявудин Магомедовы, владеющие группой компаний «Сумма». Миллиардера и экс-сенатора обвиняют в организации ОПГ, мошенничестве и хищении 2,5 млрд рублей. Кстати, именно эту сумму адвокаты Магомедовых предлагали суду за каждого в качестве залога. Самый известный эпизод в деле — это хищение сотен миллионов при строительстве стадиона в Калининграде, что ставит под удар проведение ЧМ-2018.

С наступлением апреля россиян ждет целый ряд изменений. Часть из них гражданам понравится, другие же вызовут новые переживания и расходы. Нововведения коснутся размера пенсий, цен на авто, дорожных знаков и даже лотерейных билетов.

МИД России составил список неудобных вопросов для британских властей по делу Скрипаля. Москву интересует, откуда у медиков Великобритании взялись антидоты к якобы неизвестному ранее яду, какое отношение к отравлению имеет Франция и многое другое. У нас — полный список вопросов.

Большинство россиян не рассматривает родную страну как вариант для туризма. Виной тому — проблемы с перемещением и непомерно высокие цены. Мы сравнили отдых в России с зарубежными курортами и увидели: за пределами нашей страны путешествовать гораздо дешевле. Разбираемся, почему вместо путевки на Байкал можно, к примеру, пять раз съездить в Португалию.

Бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин жалеет, что сбрил усы. Ранее он поспорил с блогером Юрием Дудем, что побреется, если его результат на выборах будет меньше 15%. Сейчас же кандидат от КПРФ считает, что вообще должен был «отпустить большую шевелюру», так как его партия «не проиграла».