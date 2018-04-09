Большая часть россиян одобрила развитие атомной энергетики в стране

Россияне положительно относятся к атомной энергетике в стране. На Урале доля сторонников этого вида производства составляет 80,3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром».
Согласно данным исследования, 73,4% россиян считают, что в РФ необходимо развивать атомную энергетику. Чуть более 50% говорят об этом виде энергии как о «зеленом, чистом виде производства», сообщает РИА «Новости». По международным критериям уровень поддержки в 50% считается высоким.
Помимо Урала, высокий уровень доверия к АЭС показали жители Петербурга (82,4%), Москвы (77,2%) и Приволжского округа (75,3%). Отмечается, что опрос проводился по репрезентативной выборке населения среди всех федеральных округов России. Свое мнение высказали четыре тысячи человек в возрасте 18 лет и старше.
Крупнейшей генерирующей компанией в области атомной энергетики является госкорпорация «Росатом». По итогам 2017 года она обеспечила выработку почти 203 миллиардов киловатт-часов электроэнергии (почти 19% от общего производства электроэнергии в стране).