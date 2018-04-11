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11 апреля 2018
18:37  11 апреля 2018 0

Росатом внесет свой вклад в подготовку полетов на Марс

Специалисты ядерного центра спроектировали лабораторию для нужд космической отраслиФото: pixabay.com

Специалисты Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) разработали проект новой лаборатории для нужд космической отрасли. Исследования атомщиков помогут подготовить оборудование космических аппаратов для долговременного пребывания в жестких условиях «дальнего космоса».

РФЯЦ-ВНИИЭФ предложил построить Межотраслевой распределённый комплексный центр испытаний (МРКЦИ) для реализации задач, связанных с защитой космических аппаратов от ионизирующих излучений, для повышения их надежности и прогнозирования необходимых характеристик составных частей.

«Предполагается создать не имеющую аналогов в России технологию, с помощью которой можно проводить в одном месте и в полном объеме моделирование влияния всех существующих видов космического излучения на электронно-компонентную базу (ЭКБ), радиоэлектронную аппаратуру (РЭА) системы космических аппаратов. Планируемый эффект от реализации проекта — достижение гарантированных сроков активного существования космических аппаратов», — поясняют в пресс-службе ядерного центра.

Как объясняют разработчики, в настоящее время в России нет возможности проверить в полном объеме работоспособность отправляемой в космос аппаратуры при воздействии различными типами излучения. Создание такой технологии позволит сделать длительные полеты более надежными и обеспечит разработку более совершенных аппаратов. «Мы сможем обеспечить научно-техническое сопровождение разработки перспективной электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, выпускаемой для космической отрасли. Российские ученые, инженеры-конструкторы получат инструментарий, с помощью которого будут создавать радиоэлектронные системы для космических аппаратов с необходимыми сроками эксплуатации», — рассказывает директор Института ядерной и радиационной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Николай Завьялов.

Востребована новая лаборатория будет и при подготовке экспедиции к Марсу. «Космос неоднороден: около Земли — одни спектры излучения, полетим на Марс — другие, — необходимо тестировать любую микроэлектронику, которая полетит в космос и будет подвергаться там воздействию. Путь до Марса не близок, и стойкость корабля должна быть на высоком уровне», — отметил один из разработчиков проекта, научный сотрудник института ядерной и радиационной физики Кирилл Музюкин.

Софья Стеклова
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