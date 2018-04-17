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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:09  17 апреля 2018 0

Захарова объяснила, почему США «запугивают» Россию

Медиа-форум
По мнению дипломата, Вашингтон перешел к «плану Б»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, отчего Соединенные Штаты прибегают к «бесконечным запугиваниям и санкциям» в адрес России. Своими мыслями дипломат поделилась в интервью телеканалу «Россия 24».

Захарова заявила, что Вашингтон не сумел «поддержать дипломатическую игру» с Россией, поэтому решил действовать методом запугивания. «Провалив свою дипломатическую игру в том же самом регионе Ближний Восток и север Африки, США, видимо, перешли к плану Б: бесконечным запугиваниям, санкциям», — пояснила она. Официальный представитель МИД также отметила, что такое поведение американской стороны — часть «большой стратегии», уточняет RT.

Дипломат добавила, что государства, которые еще вчера провозглашали свободу, конкуренцию, невозможность вмешательства в экономические процессы и свободную торговлю, сегодня занимаются силовым давлением, чтобы осуществить свои планы и инициативы, цитирует Захарову агентство Nation News.

Накануне США пригрозили России новыми санкциями в связи с поддержкой Москвы правительства Сирии. Однако затем американский президент Дональд Трамп отложил их введение, напоминает телеканал 360. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал антироссийские санкции «навязчивой идеей» и «экономическим рейдерством» США.

Наталья Михалева
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