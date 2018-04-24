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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:13  24 апреля 2018 0

Налоговики разыскивают Павла Дурова из-за долга в четыре рубля

Дурова ищут из-за задолженности по имущественному налогуФото: Павел Дуров, Instagram

Налоговая Санкт-Петербурга пытается взыскать с основателя Telegram Павла Дурова долг в четыре рубля. Эта сумма числится за предпринимателем из-за того, что при расчетах по налогам он недоплатил несколько копеек.

Из-за мизерной недоплаты пеня на имущественный налог физлиц начала расти и достигла четырех рублей, сообщает портал Vistanews. На адрес регистрации Дурова в Санкт-Петербурге налоговая направила красное письмо о задолженности. До этого ведомство направляло ему предупреждения о недоплате. «Если Дуров будет и дальше упорствовать — ФНС может просить суд арестовать российские счета Дурова и наложить арест на продажу его квартир», — шутят пользователи Сети.

Между тем Павел Дуров впервые попал в рейтинг 2018 года российского журнала Forbes. Его состояние оценили в 1,5 млрд долларов.

Дарья Корчак
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